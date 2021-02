OM – Ménès : « Payet a plus de talent dans son gros orteil que le reste de l’équipe »

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec à Nantes (1-1) ce samedi. Le journaliste Pierre Ménès a donné son analyse sur son blog. Et selon lui, Dimitri Payet est au-dessus du lot dans l’effectif marseillais…

L’OM et le FC Nantes se sont quittés dos à dos (1-1) hier à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Sur son blog, le journaliste de Canal + Pierre Ménès est revenu sur le cas Payet. Bien supérieur à ses coéquipiers selon lui.

A LIRE AUSSI : Nantes – OM (1-1) : Les 3 enseignements du match

personne dans ce club ne lui arrive à la cheville — Ménès

« La première mi-temps de Nantes-Marseille a été terrifiante. Terrifiante de faiblesse offensive, de manque d’envie, de manque d’ambition… C’était épouvantable. Alors on peut éventuellement l’accepter venant des Nantais qui doivent jouer tous leurs matchs le couteau entre les dents. Mais pour l’OM, quand même, quoi… Le pompon a été atteint avec cette passe à rebonds d’Alvaro sur laquelle Mandanda loupe son dégagement et que Blas récupère pour ouvrir le score. À ce moment du match, les Olympiens étaient à l’agonie. Ils ont pourtant égalisé vingt minutes plus tard sur un joli centre de Nagatomo bien repris par Payet, qui a failli doubler la mise dans la foulée sur une tentative de lob à 35 mètres du but d’un Lafont avancé. Alors je sais bien qu’aujourd’hui, Payet est persona non grata à Marseille, que les insultes fusent dans tous les sens. Je suis désolé de faire cette constatation : Dimitri a plus de talent dans son gros orteil que le reste de l’équipe. Cela ne change rien à la qualité de ses prestations, à ce côté maussade qu’il a dans son jeu et dans son comportement. Mais en terme de talent pur, personne dans ce club ne lui arrive à la cheville. Et c’est peut-être là que réside l’un des plus gros problèmes de l’OM. À l’arrivée, ce match nul n’arrange ni l’une ni l’autre des deux équipes en attendant les résultats des matchs de dimanche. Enfin, vu le match sinistre qu’elles nous ont offert en cette fin d’après-midi à la Beaujoire, on ne va pas les plaindre non plus… » Pierre Ménès – Source : Canal + (20/02/2021)