OM : Ménès pointe du doigt ce défaut des marseillais

L’OM s’est imposé 1-2 en Suisse face au FC Bâle à l’occasion du match retour des 8e de finale de Ligue Conférence. Pierre Ménès a débriefé ce match sur son blog, il souligne notamment le manque d’efficacité offensive des olympiens…

L’OM aurait pu se retrouver à jouer des prolongations suite au but des Suisses. Finalement, Gerson a fait une entrées remarquée en centrant parfaitement pour Under qui a égalisé. Rongier s’est même offert un joli but dans les arrêtes de jeu.

L’OM n’était toujours pas à l’abri et à force de ne pas marquer sur leurs occasions

« L’OM se présentait à Bâle avec le petit but d’avance obtenu au Vélodrome et a plutôt bien géré son match. Dominés en première période par des Suisses volontaires et agressifs, les Olympiens se sont pourtant montrés dangereux en contre par Bakambu notamment, mais ils auraient surtout pu ouvrir le score si Harit, qui avait obtenu un penalty sur un tacle de Burger, n’avait pas vu le gardien helvète repousser sa frappe un peu trop molle. À la mi-temps, l’OM n’était toujours pas à l’abri et à force de vouloir gérer et de ne pas marquer sur leurs occasions, les Phocéens ont fini par encaisser un but à l’heure de jeu. Les hommes de Sampaoli ont alors douté pendant une dizaine de minutes, jusqu’à ce qu’Ünder égalise d’une belle volée du plat du pied gauche à la réception d’un centre de Gueye (Gerson). Le but de Rongier à l’orée du temps additionnel a ensuite scellé la qualification des Marseillais, qui poursuivent leur chemin dans cette compétition. » Pierre Ménès – source : Pierrotlefoot (17/03/2022)

« Marseille et Lyon, derniers rescapés » Si Monaco n’a jamais été en mesure d’y croire, Rennes peut avoir des regrets. Heureusement, Marseille et Lyon ont fait le job.https://t.co/2Q1RBJyd12 — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 17, 2022

En conférence de presse d’après match, le coach olympien Jorge Sampaoli a directement évoqué le match de dimanche soir au vélodrome contre Nice.

Nice a pu se préparer toute la semaine – Sampaoli

« Le match de dimanche sera très différent. Nice a pu se préparer toute la semaine, alors que nous avons du jouer aujourd’hui à Bâle et que l’on n’aura que deux jours pour préparer le match. Mais gagner c’est bien pour l’émotion. En plus, avec le Vélodrome qui sera plein, la victoire d’aujourd’hui était très importante. La façon dont l’équipe a joué aujourd’hui, nous rend confiant sur les capacités du groupe à faire un grand match dimanche. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (17/03/2022)