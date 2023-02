OM : Ménès s’enflamme pour ce but marseillais !

Vainqueur 0 – 2 contre le FC Nantes, l’OM est désormais deuxième de Ligue 1, à 5 points du PSG. Sur sa chaine YouTube, l’ancien journaliste de Canal+ Pierre Ménès souligne la victoire appliquée de l’OM.

Ounahi a marqué un but sublime

« Nantes restait sur cinq clean sheet d’affilée et n’a pas pris assez de risques pour perturber une équipe de Marseille, pourtant pas dans un soir exceptionnel mais qui a des certitudes. Et donc longtemps le match a été serré jusqu’à ce qu’il bascule à l’heure de jeu sur un but de Joao Victor contre son camp, pressé par Under. Et puis derrière Nantes a un petit peu poussé avant que finalement Marseille a marqué le but du break sur un exploit individuel exceptionnel d’Ounahi, qui a déjà bien remercié les dirigeants olympiens pour son transfert. Deux dribbles, une frappe croisée, c’est un but sublime. Marseille qui redevient donc dauphin du PSG. » Pierre Ménès – Source : YouTube Pierrot le Foot (2/02/2023)