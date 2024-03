OM : Ménès s’inquiète concernant le prochain coach !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans son émission Face à Pierrot sur Youtube, Pierre Ménès a évoqué l’avenir de Gasset et les possibilités de l’OM au poste d’entraîneur pour la saison prochaine.

Interrogé sur un potentiel regret de voir partir Gasset en fin de saison, Pierre Ménès répond : « Oui et non, déjà parce que c’est pas la première fois que Jean-Louis Gasset accepte des missions ponctuelles. C’est quand même quelqu’un qui aspire à retrouver sa famille et à vivre plus tranquillement. Je pense que s’il a replongé tout de suite après cet échec avec la Côte d’Ivoire c’est juste parce que c’était l’OM et que le challenge était magnifique pour lui. Maintenant, je suis convaincu qu’il n’a pas envie que ça dure plus longtemps que ça. »

Le choix de l’entraîneur pour la saison prochaine n’est pas le seul problème

Il développe ensuite quel entraîneur il aimerait voir succéder à Gasset sur le banc olympien. « J’ai peur que Longoria aille encore nous dégoter un étranger sorti de nulle part parce que de toute façon il est évident que Longoria n’a aucune confiance en les entraîneur Français, à juste titre ou pas. Il y a Galtier qui est une solution, maintenant Galtier le problème c’est qu’il a entraîné le PSG donc faut voir quel accueil lui sera réservé. Après on le sait, entre l’accueil et tu gagnes tes 3 premiers matchs tout est pardonné, tout est oublié, tout a changé. Le choix de l’entraîneur pour la saison prochaine n’est pas le seul problème de cette équipe de Marseille. Et si le recrutement de l’OM c’est encore 7 ou 8 arrivées pour 7 ou 8 départs ça sera de toute façon une nouvelle fois un reset total de l’effectif et je suis désolé au bout d’un moment c’est pas bon. »