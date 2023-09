Mercato OM : Di Meco a un avis bien tranché sur l’option Galtier

L’Olympique de Marseille aurait pris contact avec Christophe Galtier d’après les informations de RMC. Pour Eric Di Meco, il est le candidat idéal.

Après le départ de Marcelino, l’Olympique de Marseille a laissé Pancho Abardonado sur le banc afin d’assurer l’intérim durant quelques matchs. D’après les informations de La Provence, l’ancien joueur devrait d’ailleurs rester à ce poste jusqu’à la trêve internationale qui va intervenir après la rencontre face au Havre.

Si on enlève le passage au PSG: c’est le candidat idéal, le candidat naturel

Sur RMC dans le Moscato Show, Eric Di Meco a été interrogé au sujet de la probable arrivée de Christophe Galtier à l’OM. D’après la radio française, Pablo Longoria aurait contacté le coach français pour qu’il devienne le successeur de Marcelino et reprenne la suite du travail de Pancho.

Di Meco a un avis bien tranché à ce sujet. D’après l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Galtier serait le profil parfait pour reprendre cette équipe malade et en crise depuis plus d’une semaine maintenant.

⚪🔵 Éric Di Meco sur la possibilité Christophe Galtier à l’OM : « Si on prend la carrière de Christophe et qu’on enlève son passage au PSG, c’est le candidat idéal. » #rmclive pic.twitter.com/WOmQPkVSFC — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 25, 2023

« Imaginons. On prend la carrière de Christophe et on enlève le passage au PSG: c’est le candidat idéal, le candidat naturel, a expliqué l’ancien minot marseillais sur les ondes de RMC. Ce n’est pas un hasard si l’OM s’est intéressé à lui plusieurs fois. Il connaît la Ligue 1, il connaît ce club, il connaît les joueurs… Là, il faut aller vite, on sort d’une semaine particulière. Les semaines qui arrivent vont être importantes donc il faut être performants tout de suite »

Un nouveau coach va arriver — Pau Lopez

Pau Lopez a glissé au micro de Free Ligue 1 qu’un nouveau coach arrivait. Simple phrase ou info de ce qui se trame en coulisses?

« On ne peut pas être plus bas. Il faut construire quelque chose à partir de lundi. L’ancien coach est parti, un nouveau coach va arriver. Je ne sais pas quand mais il va arriver… On va le faire. Je suis sûr que l’on va faire une bonne saison. Aujourd’hui il a manqué de tout, le caractère, c’est un Classico, on a joué un match amical. Je suis fier de ce que l’on a fait à Amsterdam mais aujourd’hui c’est un match catastrophe… », a lâché le portier espagnol au micro de Free Ligue 1 ce dimanche juste après la rencontre.