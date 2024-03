Mercato concurrents OM : Nice dépouillé cet été ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sir Jim Ratcliffe s’est offert 25 % du capital de Manchester United via le groupe Ineos, et semble vouloir recruter dans son autre club l’OGC Nice. En effet, Manchester United lorgne depuis plusieurs mois sur le défenseur Jean-Clair Todibo et le milieu de terrain Khéphren Thuram. Un autre titulaire du club azuréen serait pisté par le club anglais.

En effet, selon le journaliste polonais Mateusz Borek, United serait prêt à mettre 40 millions d’euros sur la table pour s’offrir le portier niçois Marcin Bulka. Onana semble déjà sur la sellette…

Jean-Clair Todibo, Khéphren Thuram et Marcin Bulka dans le viseur de United ?

Selon @BorekMati, l’OGC Nice vient de recevoir une première offre de Manchester United à hauteur de 40M€ pour son portier polonais Marcin Bulka! pic.twitter.com/N7Nd3amvtM — Pilka & Nozna 🇵🇱 (@FootPolak) March 18, 2024

Man United will not receive a discount from Nice if they pursue a bid for centre-back Jean-Clair Todibo, despite sharing the same owners. 🤷‍♂️ — 90min (@90min_Football) March 13, 2024



Acteur majeur d’une ascension plus que réussite à Lens, Ghisolfi avait notamment été le principal responsable du recrutement de Seko Fofana, Jonathan Clauss, Loïs Openda ou encore Brice Samba.

🚨 Liverpool ciblerait Florent Ghisolfi pour son poste de directeur sportif. 😳 Imaginez la trajectoire si ça concrétisait : Lens – Nice – Liverpool. 🥵 (@TheAthletic) pic.twitter.com/ruGkNJtaIQ — BeFootball (@_BeFootball) February 20, 2024

Le 26 janvier dernier, Klopp annonçait soudainement qu’il quitterait Liverpool en fin de saison. Le coach Allemand a par la suite indiqué qu’il avait prévenu les Reds de sa décision dès le mois de novembre. Propriétaire du club de la Mersey, Fenway Sports Group (FSG) est donc confronté à un joli chantier. En plus de devoir trouver un coach qui saura remplacer Klopp, FSG va également devoir recruter un directeur sportif de renom.

Ghisolfi se fait remarquer !

Schmadtke parti fin janvier, le poste de directeur sportif est donc libre. Mais selon The Athletic, Liverpool cherche activement le profil idéal, car il faut absolument préparer l’avenir au plus vite. Le nom de l’ancien Rossonero Frederic Massara a été évoqué. Le Transalpin a l’avantage d’être libre de tout contrat depuis son départ de la cité lombarde en 2023. Mais le média anglais assure qu’un autre candidat plait également beaucoup à FSG. Il s’agit du Français Florent Ghisolfi. À seulement 38 ans, le directeur sportif de l’OGC Nice commence sérieusement à se faire un nom en dehors de nos frontières. En France, Ghisolfi s’est fait remarquer pour son travail impressionnant avec le RC Lens.

🚨🚨| NEWS: Liverpool are considering Frederic Massara & Florent Ghisolfi for the Sporting Director role. [@Simon_Hughes__] pic.twitter.com/L80s1GSNtU — Transfer Sector (@TransferSector) February 20, 2024

Reste à savoir si Ghisolfi quittera (déjà) Nice, seulement 1 an et demi après sa venue.