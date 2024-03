OM : Ménès s’interroge sur l’avenir de Gasset et Longoria…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pierre Ménès est revenu sur la victoire de l’OM contre Clermont samedi (5-1) sur sa chaine Youtube, il répond aux questions dans « Face à Pierrot ».

Après la large victoire de l’OM 5-1 samedi, Pierre Ménès a répondu aux questions des internautes. Il évoque le retour en forme de l’OM mais veut calmer les possibles enflammades. « Je pense qu’il ne faut pas s’enflammer parce que pour l’instant Marseille a battu le Shakhtar qui n’a plus fait de compétition depuis 2 mois, Montpellier qui est à l’agonie et Clermont qui est encore plus à l’agonie. Alors c’est vrai que y’a beaucoup de buts marqués, c’est vrai que y’a un progrès certain, même si je note que dans les 2 premiers matchs c’est l’adversaire qui a ouvert le score et que Clermont a égalisé. »

Est-ce qu’il va de nouveau faire un Scrabble avec son équipe ?

L’ancien journaliste évoque le caractère et la gestions humaine de Gasset. « Mais c’est vrai que comme je le prévoyais parce que je le connais très bien, Jean-Louis (Gasset) a apporté à ses joueurs de l’affection. Et c’est curieux que ce soit quelque chose dont on ne parle jamais dans le football. C’est ce besoin qu’ont les joueurs de se sentir aimer et en confiance. Et ça c’est extrêmement important. Je pense qu’il leur parle, il sait leur parler. Il savait parler à Zlatan et Thiago Silva donc il sait parler à Aubameyang et à Mbemba y’a aucun problème à ce niveau là. Je pense qu’il apporte beaucoup. »

Enfin, Ménès s’interroge sur l’avenir de Longoria. « Maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d’ici la fin de la saison. D’abord voir comment Marseille va gérer le premier match moins abouti et qui va diriger le club l’année prochaine, est-ce que Longoria va rester ou jeter l’éponge. S’il reste est-ce qu’il va de nouveau faire un Scrabble avec son équipe ? Mais il est vrai que sur les 3 matchs de l’air Gasset, l’équipe performe beaucoup plus. »