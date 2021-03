OM : Ménès souligne un changement capital « à mettre au crédit de Sampaoli »

Hier après-midi l’Olympique de Marseille a enchaîné une seconde victoire consécutive en championnat. Une victoire 3-1 sur le Stade Brestois qui fait questionner Pierre Ménès sur l’impact de Sampaoli…

L’Olympique de Marseille a pris le meilleur hier au Vélodrome contre Brest (3-1). Une performance qui a le don d’enthousiasmer le consultant de Canal +, Pierre Ménès.

la différence d’état d’esprit et de motivation est à mettre au crédit de Sampaoli – ménès

« Henrique et Cuisance étaient au placard depuis le début de la saison et viennent de compiler deux buts et trois passes décisives en deux bouts de matchs. Alors, la question qui va agiter tout le monde, c’est : y a-t-il un effet Sampaoli ? On se l’est posée pour Pochettino à Paris, pour Tuchel à Chelsea… Objectivement, en termes de niveau de jeu, la différence n’est pas flagrante. En revanche, elle l’est au niveau de l’état d’esprit et de la motivation affichée par l’ensemble de l’effectif olympien. Et ça, c’est à mettre au crédit de Sampaoli. Cela demandera évidemment confirmation dans les semaines à venir. En attendant, avec six points en deux matchs, c’est une vraie embellie pour l’OM… » Pierre Ménès – Source : Blog (13/03/21)