OM : Ménès trouve cela « scandaleux » pour le Stade Rennais !

Après les incidents de la Commanderie ce samedi, la rencontre face au Stade Rennais a été reportée. Pierre Ménès trouve cela scandaleux pour les joueurs qui ont fait le déplacement…

Ce samedi la Commanderie, centre d’entraînement des joueurs de l’Olympique de Marseille a été forcée par les supporters. Après ces événements, la rencontre prévue à 21h face au Stade Rennais a été annulée par la LFP. Aucune sanction ne devrait être infligée au club marseillais selon Arnaud Rouger directeur général exécutif de la Ligue qui a été contacté par Canal +.

C’est scandaleux pour eux — MENES

Sur son compte Twitter, Pierre Ménès a réagi au report du match, se mettant à la place des joueurs du Stade Rennais qui ont fait le déplacement. Selon lui, c’est scandaleux pour les Bretons et cela fausse le championnat…

A LIRE AUSSI : OM : Eyraud est en train de vider le club de son « âme » selon Djellit…

« Et encore un mot pour le Stade Rennais qui s’est déplacé et qui est reparti chez lui sans explication. Ça fausse évidemment la compétition et c’est scandaleux pour eux » Pierre Ménès – Source : Twitter (31/01/21)