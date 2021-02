OM – Ménès voit (étonnamment) des motifs d’espérer dans cette « épouvantable purge… »

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul à Bordeaux (0-0) ce dimanche soir. Le journaliste Pierre Ménès a livré son analyse sur cette rencontre. Une purge monumentale pour le journaliste de Canal +

L’OM et Bordeaux ont fait match nul ce dimanche soir (0-0) au terme d’un match particulièrement médiocre. Sur son blog, le journaliste de Canal + Pierre Ménès a adressé un donné son sentiment sur cette rencontre au niveau de jeu affligeant.

une épouvantable purge — Ménès

« On ne va pas en faire des tonnes sur le classique Bordeaux-Marseille qui a été une épouvantable purge, notamment en première période. Il ne s’est rien passé entre une équipe olympienne amoindrie et qui ne voulait pas prendre de buts et une formation girondine qui semblait plus concernée par son record d’invincibilité que par l’envie de gagner. Pourtant, Bordeaux aurait dû gagner ce match après les expulsions coup sur coup de Balerdi après une faute d’antijeu sur Oudin qui annihile une occasion de but et de Benedetto qui a pété un câble en lâchant un tacle odieux sur Koscielny qui devrait lui valoir une longue suspension. Seulement, j’ai l’impression que personne n’a prévenu les Bordelais qu’ils étaient deux de plus. Les joueurs de Gasset ont donc continué à jouer sans prise de risque et sans allant. Un match désespérant mais qui finalement, donne un petit sourire aux Marseillais, qui doivent trouver dans les circonstances actuelles et avec une équipe affaiblie au coup d’envoi des motifs d’espérer pour les semaines à venir… » Pierre Ménès – Source RMC Sport (14/02/2021)