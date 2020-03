OM Mercato : « Andoni Zubizarreta ne voulait pas travailler avec moi »

L’ancien joueur et responsable de la cellule de recrutement de l’Olympique de Marseille Jean-Philippe Durand a accordé un interview au journal La Provence. Il évoque notamment son départ du club club phocéen avec l’arrivée du nouveau propriétaire Frank McCourt.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et ex-responsable de la cellule de recrutement du club marseillais Jean-Philippe Durand est revenu dans les colonnes de La Provence sur les raison de son éviction avec l’arrivée de Frank McCourt et de Jacques Henri Eyraud :

La raison évoquée ? Andoni (Zubizarreta) voulait travailler avec (Albert) Valentin et pas avec moi.

« Oui, c’est la vie, je n’allais pas me torturer. Il y a plus grave. J’ai une capacité à passer à autre chose assez rapidement. Ça a été plus dur pour mon entourage. Les gens n’ont pas compris pourquoi j’étais parti. Je sentais depuis un moment que ça n’allait pas durer éternellement par rapport aux comportements des gens qui étaient arrivés (lors du rachat par Frank McCourt, en octobre 2016, ndlr). La raison évoquée ? Andoni (Zubizarreta) voulait travailler avec (Albert) Valentin et pas avec moi. Dès l’arrivée d’Andoni, c’était plus ou moins déjà écrit. Ça m’a permis de faire et de passer à autre chose. » Jean-Philippe Durand Source : La Provence :