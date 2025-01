OM : Mercato, arbitrage, Benatia… la conférence de presse de Rabiot résumée en 5 points !

Voici le résumé en 5 points de la conférence de presse d’Adrien Rabiot avant le match OM vs Lyon.

Rabiot sur l’avenir avec l’OM : Il exprime son désir de continuer à l’OM, mais souligne que cela dépendra des performances de l’équipe, notamment en atteignant les objectifs, comme la qualification en Coupe d’Europe. Il évoque également son rêve de jouer en Ligue des champions avec Marseille.

Rabiot restera à l’OM si il y a une qualification en C1 !

🎙️ Rabiot parle #mercato pour la saison prochaine !#Rabiot : « J’aimerais bien. Cela ne concerne pas que moi. Si l’OM n’arrive pas en Coupe d’Europe, ça ferait du bruit et des ravages peut-être. Mais je suis focus sur le fait de remplir cet objectif. J’ai toujours été comme ça:… pic.twitter.com/tlbYoLGdKI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 31, 2025



Confiance dans son rôle sous De Zerbi : Rabiot se montre satisfait du rôle qu’il occupe sous la direction de De Zerbi, notamment en tant que milieu défensif avec une certaine liberté offensive. Il se sent bien intégré et apprécie la dynamique positive instaurée par le coach.

Frustration face à l’arbitrage : Rabiot exprime sa frustration concernant des erreurs répétées d’arbitrage qui ont affecté l’OM, soulignant qu’il est important de faire entendre leur voix sans se laisser réduire au rôle de « plaignant ».

🎙️ »Sur l’arbitrage, on a pu se sentir lésés par moment »#Rabiot : « Sur l’arbitrage, on a pu se sentir lésés par moment. En match, on demande à un joueur professionnel de garder son calme. Après coup, quand on étudie les situations, ça s’est répété pas mal de fois. On nous fait… pic.twitter.com/7MEv0DhP73 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 31, 2025

Préparation pour l’Olympico contre Lyon : Il évoque l’importance du match contre Lyon, tant pour le classement que pour les supporters. Rabiot insiste sur la nécessité de bien préparer le match en mettant la pression sur une équipe lyonnaise qui, selon lui, peine lorsqu’elle est poussée.

🎙️ »Bien sûr que ça nous choque »#Rabiot : « Bien sûr que ça nous choque. Je trouve cela disproportionné. On a vu les images. Une fois, deux fois, trois fois… Ça fait beaucoup. Si on ne peut plus rien dire… C’est aussi son rôle de directeur sportif de pouvoir être proche des… pic.twitter.com/jIt3f9TWbj — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 31, 2025

Rabiot sur la suspension de Benatia : Rabiot se dit choqué par la suspension de Medhi Benatia, qu’il considère disproportionnée et injuste. Il critique la durée de la sanction, qualifiée de « lunaire », et souligne l’incohérence dans le traitement de Benatia par rapport à d’autres responsables comme Létang. Selon lui, cette décision fait suite à des tensions et à des divergences internes, et il défend Benatia en affirmant qu’il est une personne bénéfique pour l’équipe et le club. Rabiot dénonce également un « acharnement » envers Benatia, qu’il considère injustifié, un sentiment partagé par l’ensemble du club.