OM Mercato : « C’est clairement le joueur que je crains le plus de perdre… »

Extrait du dernier Marseille Champion Podcast de Football Club de Marseille, dans lequel nos chroniqueurs ont répondu aux questions des auditeurs, notamment concernant l’avenir de certains joueurs de l’effectif actuel…

Une question concerne les départs lors du prochain mercato. Yannis estime que le joeuur qu’il ne veut surtout pas voir partir de l’Olympique de Marseille. est le jeune Boubacar Kamara…

« Bouba Kamara avec son replacement en six et ses performances… clairement c’est le joueur que je crains le plus de perdre. C’est en plus un symbole. Un joueur que je veux voir grandir avec le club et que j’imagine très bien avec le brassard de capitaine dans quelques saisons. C’est le garçon que je n’aimerais pas que l’on perde.. » Yannis (Rédacteur Au premier Poteau) – Source : Marseille Champion Podcast