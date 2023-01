OM Mercato: Coup dur pour Longoria, une piste s’éloigne au milieu de terrain !

L’Olympique de Marseille va profiter de la fenêtre du mercato hivernal pour se renforcer. Avec le départ de Gerson, Azzedine Ounahi serait bien en discussion avec Pablo Longoria, mais un club semble bien plus avancé…

La Coupe du Monde 2022 au Qatar est terminée et plusieurs joueurs ont marqué l’esprit durant cette compétition. C’est notamment le cas de quelques Marocains dont Amrabat et Ounahi. Pour le premier, le dossier s’annonce très compliqué avec l’arrivée de grands clubs européens dans la course. Pour Ounahi, Angers n’avait pas encore tranché concernant son avenir.

Mais d’après Saber Desfarges, l’OM serait bien en contact avec l’entourage du joueur, mais l’offre la plus importante est pour l’instant du côté de Leeds United avec 25 millions d’euros proposés…

Le LOSC, Naples ainsi que le FC Barcelone serait aussi dans le coup.

🚨 Information mercato de @SaberDesfa : – L’OM est intéressé par Azzedine Ounahi. Pablo Longoria est en contact régulier avec son entourage, mais pas encore avec Angers. – Xavi et le FC Barcelone sont intéressés. Mais le club catalan n’a pas les moyens pour l’heure. pic.twitter.com/cRMIvx20L1 — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 8, 2023

Je pense que cela devient impossible pour l’OM

Notre journaliste Nicolas Filhol donne son sentiment sur la possibilité de recruter le milieu de terrain du SCO Angers lors du mercato hivernal :

« Si on ne parle pas du prix, en terme de profil c’est un joueur qui pourrait me plaire. Il a vraiment explosé pendant cette coupe du Monde. Il a quand même joué 14 matchs avec Angers cette saison donc il s’est aussi installé dans cette équipe de Ligue 1. A 22 ans c’est quand même remarquable. Il est titulaire avec le Maroc et demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il propose de la technique, il sait porter le ballon, il peut faire beaucoup de choses. Mais en termes de notoriété et de zoom qu’il y a eu sur lui pendant le Mondial je pense que cela devient impossible pour l’OM. Angers va vouloir faire jackpot avec leurs deux joueurs marocains, lui c’est le plus jeune, c’est celui qu’ils vont vouloir vendre le plus cher, on parle de chiffres mirobolants en Angleterre, de 45 millions d’euros. Lille avait tenté de le recruter l’été dernier, mais Angers avait refusé leur offre de 7 millions d’euros. Donc autant vous dire que cela va coûter cher… » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (15/12/2022)