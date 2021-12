OM : Mercato, Covid… Balerdi s’attend à un mois de janvier difficile

C’est déjà la reprise, pour ce dernier jour de 2021 et avant le match de Coupe de France de ce dimanche entre l’OM et l’US Chauvigny, Léo Balerdi était en conférence de presse ce vendredi. Le défenseur argentin a évoqué le mois à venir avec le début du mercato et les nombreux cas de Covid…

On doit se tenir prêt pour le prêt mercato — Balerdi

« Il pourrait y avoir beaucoup de mouvements, c’est difficile avec en plus les cas de Covid, il faut faire attention, prendre des précautions. Beaucoup de clubs ont beaucoup de cas, on espère que ça va s’arrêter. On doit se tenir prêt pour le prêt mercato ». Léo Balerdi – source : Conférence de presse / RMC (31/12/2021)

