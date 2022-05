OM Mercato: Longoria face à une grosse concurrence pour ce défenseur libre cet été !

Dans le viseur de Pablo Longoria depuis l’année dernière, Riechedly Bazoer, milieu du Vitesse, ne manque pas de prétendants. Si il semble évident que le joueur va quitter son club actuel, personne ne sait encore qui arrachera sa signature. Si on en croit les informations du média De Gelderlander, plusieurs clubs de Ligue 1 seraient sur les rangs.

En terminant deuxième du championnat, l’Olympique de Marseille a validé son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Les dirigeants marseillais ont ainsi une marge de manœuvre plus confortable pour travailler sur le mercato estival. Pablo Longoria travaille sur le recrutement depuis plusieurs mois et a clairement identifié des cibles prioritaires.

Parmi les secteurs prioritaires à renforcer, on retrouve le poste de milieu de terrain. Avec le départ de Boubacar Kamara, le président olympien souhaitera s’activer rapidement pour trouver la perle rare. Celle ci pourrait bien venir du côté des Pays Bas au club de Vitesse. Riechedly Bazoer, international Oranje, sort d’une saison pleine et se retrouve en fin de contrat avec son club actuel. Une aubaine pour Longoria mais qui devra boucler ce dossier rapidement car il y a du monde qui se bouscule pour le joueur formé au PSV.

À lire aussi: Mercato : L’OM surveille un jeune attaquant de Bordeaux?

Bazoer dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 ?

Si on en croit les informations du média néerlandais De Gelderlander, plusieurs clubs du championnat Français seraient sur les rangs. Parmi eux, on retrouve Lille, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais. Le joueur de 25 ans, bientôt libre de s’engager où il le souhaite, aura donc l’embarras du choix pour son futur club. Il y a quelques jours, au micro d’ESPN, le milieu de terrain s’est exprimé sur son avenir :

« J’ai des offres concrètes. Je pars en vacances maintenant et, ensuite, je dois prendre une décision. (…) Je garde toutes les options ouvertes, chez moi ou à l’étranger. Nous verrons. » Riechedly Bazoer – Source : ESPN (29/05/2022) De la concurrence étrangère également ?

Si Pablo Longoria veut conclure ce dossier, il faudra agir vite. D’autant plus que plusieurs clubs européens seraient aussi très intéressés. Le Bayer Leverkusen, Stuttgart et l’AS Roma sont aussi sur les rangs pour s’attirer celui qui semble être un des très « bon coups » du mercato estival 2022.