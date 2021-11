OM Mercato: Guendouzi de retour en Angleterre, mais pas chez les Gunners?

Auteur d’un début de saison stratosphérique, Mattéo Guendouzi impressionne sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Prêté par Arsenal avec une option d’achat, le Marseillais se verrait bien rester à l’OM l’année prochain. Mais un club anglais pourrait jouer de mauvais tour à l’écurie olympienne…

Prêté par les Gunners avec une option d’achat de 11 millions d’euros, il devrait être officiellement un joueur de l’OM la saison prochaine, car les critères sont facilement atteignables, comme un maintient de l‘Olympique de Marseille en Ligue 1 selon Football London.

Newcastle pense à Guendouzi

Récemment racheté par le PIF (fond souverain saoudien), Newcastle est devenu le club le plus riche du monde. Les Anglais ont des moyens financier colossaux, et pourraient donc faire une offre à l’OM l’été prochain comme Mattéo Guendouzi devrait appartenir à l’écurie marseillaise, d’après les informations de Foot Mercato. En effet, le profil du Français plait beaucoup au board des Magpies…

Quant à l’international tricolore, il se sentirait très bien à l’OM sous les ordres de Jorge Sampaoli, et n’aurait pas un départ en tête.

🚨Info : Véritable satisfaction depuis son arrivée à l’#OM, Mattéo Guendouzi 🇫🇷 garde une belle cote en Angleterre. – #Newcastle en a fait une cible pour son prochain mercato estival.https://t.co/CaqWG2ip2F — Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 4, 2021

Celui qui symbolise cette agressivité, c’est Mattéo Guendouzi – Eric Di Meco

« Je parlais dans le recrutement des joueurs qu’on ne connaissait pas, qui sont prêts à éclore, qui ont un gros potentiel, ce sont des paris. Peut-être que sur les 4 ou 5 qu’il a pris, il n’y en aura que 2 ou 3 qui vont exploser. Ce sera déjà pas mal. Ça permettra au club, parce que c’est la réalité du football aujourd’hui, de faire des plus-values. Il y a aussi d’autres joueurs. Pour moi, celui qui symbolise cette agressivité et le recrutement de joueurs qui doivent se relancer, c’est Mattéo Guendouzi. Le mec a quand même signé à Arsenal. C’est un joueur qui est une valeur sûre, qui a déjà un gros potentiel mais qui a besoin de se relancer parce qu’à un moment donné le choix de carrière ou le choix du club n’a pas été le bon. Par contre, au niveau de la grinta, on le voit déjà depuis le début de la saison mais il va prendre encore un peu plus d’ampleur parce que c’est un garçon qui a une grosse personnalité, qui met de l’impact sur son équipe et sur l’équipe adverse. Quand on regarde, c’est lui qui met le plus d’engagement. Le petit Kamara il met le pied, Rongier aussi est capable, derrière ils ont pris des costauds qui sont capables. Mais le teigneux, le chien de garde et celui qui est capable de faire monter au rideau ses copains, c’est Guendouzi. Et c’est important de prendre un mec comme ça parce qu’il a besoin de se relancer et son caractère va parfaitement à l’OM et à ce que veut faire Jorge Sampaoli. » Eric Di Meco – Source : Débat Foot Marseille (13/09/2021)