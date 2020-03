OM Mercato : « Il faut aller chercher le nouveau Håland »

Extrait du dernier DFM de ce jeudi. Notre plateau évoque la rumeur d’un retour de Michy Batshuayi, la majorité est loin d’être emballé par cette idée…

Le journaliste Manu Barranguet (AFP) estime que le profil de Michy ne correspond pas avec ce que doit recruter le club. Pour lui, il faut aller chercher un joueur qui n’a pas encore percé, un sud-américain ou un profil à la Erling Braut Håland, le serial buteur recruté par Dortmund cet hiver…

Benjamin Courmes et Mourad Aerts sont accompagnés aujourd’hui d’Emmanuel Barranguet (AFP Sports) et Byllel (Free Couch 4 Fans). Ensemble et pendant une heure, ils font le tour de l’actualité marseillaise des derniers jours.

Le sommaire :

Avant-Match : OM – Amiens

Les Paris FCM

Gros Débat : Le retour de Michy, bonne idée ?

Petit Débat : Capitaine Bouna

Bon visionnage !