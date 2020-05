OM – Mercato : « Il n’y a aucun retour sur investissement ! »

Sur RMC, Willy Sagnol a analysé les finances de l’Olympique de Marseille. Selon l’ancien international français, il faudra juger après que le club ait joué la Ligue des Champions.

Pour Willy Sagnol, il est encore trop tôt pour dresser un réel bilan du projet de l’Olympique de Marseille, même après cette qualification en Ligue des Champions.

Les indicateurs sportifs sont pas mal, maiS… — SAGNOL

Cependant, il trouve cela dommage qu’avec les premières recrues et les salaires donnés, il n’y ait pas de retour sur investissement.

« Si on se met dans la peau d’un supporter de Marseille, une qualification en Ligue des Champions et une finale d’Europa League en trois ans, c’est très très bien. Après, concernant la situation globale. Trois ans après le rachat, tu te retrouves avec des dettes qui font que ton modèle économique ne fonctionne pas. Ils se retrouvent dans le rouge, car si tu ne vends pas, tu ne pourras pas jouer la Coupe d’Europe à terme. Dans les choix qui ont été faits au début, avec des joueurs payés très chers et qui impactent énormément les finances du club, il n’y a aucun retour sur investissement. S’il faut dresser un bilan de l’OM, il faudra attendre après l’année de Ligue des Champions. Cette année ils ont eu un programme allégé, avec des matchs une fois par semaine, ça leur a permis de bien travailler. Les indicateurs sportifs sont pas mal, mais le football d’aujourd’hui, c’est aussi des données économiques qui sont parfois plus importantes que le sportif » O