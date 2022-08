OM Mercato : « Il n’y a jamais eu de discussions pour Ronaldo ! »

Selon le journaliste de La Provence, Alexandre Jacquin, l’Olympique de Marseille n’aurait jamais étudié la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo cet été.

Ces dernières semaines, la folle rumeur d’un possible transfert de Cristiano Ronaldo à l’Olympique de Marseille a pris une ampleur déconcertante sur les réseaux sociaux. Face à cette vague de médiatique de plus en plus grande, le journaliste de la Provence, Alexandre Jacquin a été catégorique : L’OM n’a jamais ouvert le dossier Ronaldo !

Il n’y a jamais eu de discussions

A lire aussi : Dieng, Ronaldo, Bailly, Milik.. Les tableaux mercato OM de ce mardi 23 août 2022

« Au risque de me faire traiter de briseur de rêves ou je ne sais trop quoi de plus virulent encore, il faut être clair : l’‘OM n’a JAMAIS étudié la possibilité de faire venir Cristiano Ronaldo… Il n’y a jamais eu de discussions. On est dans le même délire que la #VenteOM. » Alexandre Jacquin – Source : Twitter

Au risque de me faire traiter de briseur de rêves ou je ne sais trop quoi de plus virulent encore, il faut être clair : l’#OM n’a JAMAIS étudié la possibilité de faire venir Cristiano #Ronaldo… Il n’y a JAMAIS eu de discussions. On est dans le même délire que la #VenteOM. — Alexandre Jacquin (@AJac13) August 23, 2022

Après la rencontre entre Manchester United et Liverpool ce lundi soir, Samir Nasri a évoqué l’avenir de la star portugaise. Il lui a trouvé une solution : faire un effort financier et rejoindre l’Olympique de Marseille !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Djellit crie au scandale après l’annonce du deal pour Milik !

« Cristiano Ronaldo? Moi j’ai une solution pour lui ! Il peut résilier son contrat avec Manchester United, on lui donne la moitié de son année et Marseille lui donne quelque chose pour jouer la Ligue des Champions ! Une attaque Cristiano Ronaldo – Alexis Sanchez… Ça me va ! Ça a de l’allure ! » Samir Nasri – Source : Canal +, Match of Ze Day (22/08/22)