OM Mercato : « Il va croquer son salaire jusqu’au bout comme l’a fait Abdennour… »

Nouvel extrait de notre SAV Live où nos journalistes Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane ont évoqué le mercato hivernal de l’OM… Le cas de Grégory Sertic interroge, l’ancien bordelais a été écarté par Villas-Boas dès le début de la saison…

Une question sur le recrutement de Grégory Sertic par l’Olympique de Marseille nous a été posée. Selon Nicolas Filhol, qui était en live sur Twitch avec Rayane Benmokrane pour le SAV Live, le milieu de terrain ne devrait pas quitter l’OM avant la fin de son contrat en juin prochain…

« Sertic, il y a un problème, on sait très bien, même si avec un prête nom, il a les mêmes agents que Rudi Garcia. C’est un recrutement qui arrange tout le monde. Après Sertic ce n’était pas une catastrophe à Bordeaux, c’était un joueur moyen de Ligue 1 qui pouvait rendre des services. Après, payer 1.5M€ à six mois de la fin de son contrat et lui donner un salaire de 180000€ par mois ce n’était pas la meilleure idée. Surtout quand tu sais, et beaucoup le savaient dans le milieu, qu’il avait de gros problèmes de genou. Il a eu des blessures et il ne s’en ai jamais remis, aujourd’hui ça a l’air d’aller. mais ça ne doit pas être top pour que Villas-Boas l’écarte du groupe. Il est clairement placardisé et il va croquer son salaire jusqu’au bout comme l’a fait Abdennour lors de ses deux ans de prêt. Il sait qu’il ne jouera jamais mais il sait surtout qu’il ne retrouvera jamais un salaire comme ça ailleurs. (…) Là on peut plus en vouloir au président Eyraud et à Rudi Garcia d’avoir choisi Sertic et à Zubizarreta de ne pas s’être imposé pour dire non…» Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille

POUR VOIR OU REVOIR LE SAV LIVE !

Avant les fêtes, Football Club de Marseille était en live sur Twitch pour répondre à vos questions dans le SAV LIVE. Sur les réseaux sociaux, vous nous avez posé vos questions sur plusieurs joueurs, dirigeants et notre point de vue sur la première partie de saison de l’OM. Amavi, Radonjic, le Mercato… Toutes nos réponses sont dans le replay du SAV Live, à retrouver ci-dessous sur notre chaîne YouTube !