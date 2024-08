OM Mercato : « J’ai un doute sur De Zerbi ! »

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Thibaud Leplat a donné son avis sur l’arrivée de De Zerbi à l’OM. Il ne pense pas que le coach italien restera sur la durée.

L’Olympique de Marseille a réussi l’un des plus gros coups du mercato des entraîneurs cet été en enrôlant Roberto De Zerbi. Dans l’émission l’After Foot, le journaliste Thibaud Leplat pense que le coach italien ne restera pas trois saisons à l’OM.

« J’ai un doute sur De Zerbi. Je me demande si l’OM pour lui n’est pas une porte d’entrée pour l’Italie, si ce n’est pas un plan de carrière pour lui. Je ne suis pas certain qu’il fasse trois ans ni même deux saisons à Marseille. Je suis septique » explique Thibaud Leplat dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport.