OM Mercato : La piste Antero Henrique, un leurre ?

Depuis ce jeudi, Andoini Zubizarreta n’est plus le directeur sportif de l’OM. Plusieurs noms circulent déjà afin de prendre le poste de directeur général chargé du football. Le portugais serait une fausse piste…

Alors que plusieurs médias, en particulier italien, affirment que l’ancien DS du PSG, Antero Henrique, est un des favoris pour rejoindre l’OM, cette piste serait fausse. L’ancien dirigeant du FC Porto est annoncé en Premier League et surtout, selon RMC, « la rumeur a tout d’une fausse piste: Sans club depuis son départ du Paris SG en juin 2019, le Portugais n’a toutefois eu, à ce jour, aucun contact avec le club marseillais… »

Eyraud a évoqué l’arrivée de ce directeur du football vendredi sur RMC, sans donner de nom…

« C’est un moment fort, Andoni, c’est le premier manager que j’ai recruté il y a presque quatre ans. On a bouclé ensemble la phase 1 de notre projet, un peu de reconstruction, de refondation. Il s’est acquitté très bien de cette tâche. maintenant, on rentre dans une nouvelle phase. Evidemment, en repose beaucoup sur des considérations financières. Nous devons absolument atteindre l’équilibre financier. J’ai voulu muscler l’organisation. Dès l’automne dernier j’avais prévenu Andoni que je recruterait un directeur général chargé du football. En parlant avec lui, on a décidé d’un commun accord de se séparer. » Jacques Henri Eyraud – source : RMC

Henrique #Antero could become the new sport director of #OlympiqueMarseille. As a coach he wants Gabriel #Heinze to replace Andrè #VillasBoas. Talks ongoing. #transfers #OM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 15, 2020