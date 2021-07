OM Mercato: La presse espagnole annonce la couleur pour Coutinho

Cela fait plusieurs semaines que le nom de Philippe Coutinho est associé à l’Olympique de Marseille. Tous les jours, les informations passent pour dire tout et son contraire. De son côté, la presse espagnole est catégorique à ce sujet-là…

L’Olympique de Marseille a été lié à plusieurs rumeurs cet été… L’une d’entre elles a pris une ampleur inattendue : celle menant à Philippe Coutinho. La star brésilienne en grande difficulté avec le FC Barcelone a été cité à plusieurs reprises du côté de l’OM pour se relancer. Mais d’après les informations de Mundo Deportivo, cette opération serait difficile, le salaire de l’international auriverde serait beaucoup trop élevé pour le club phocéen.

VEZIRIAN INSISTE

De son côté, le journaliste Thibaut Vézirian persiste à dire que le deal pourrait bien se faire et que les négociations durent plusieurs mois entre les deux clubs !