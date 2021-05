OM Mercato : La sortie fracassante de Mandanda sur son avenir !

Tandis qu’il peine à briller dans les cages comme par le passé, Steve Mandanda est toujours déterminé pour continuer l’aventure avec l’Olympique de Marseille comme il l’a expliqué à BeIN Sports…

Capitaine de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda réalise une saison mitigée dans les buts marseillais. Toutefois, le gardien de l’OM n’a pas décidé de raccrocher les crampons. Et le champion du monde désire même rester au club, en tant que joueur et après sa carrière, comme il l’a déclaré à BeIN Sports…

Ma volonté première est de rester au club le plus longtemps possible – Mandanda

« Ma volonté première est de rester au club le plus longtemps possible, en tant que joueur et ensuite au sein du club. Mais très honnêtement, aujourd’hui dans mon esprit je ne sais pas exactement ce que je vais faire, je ne sais pas si je voudrais être entraîneur des gardiens ou dirigeant. C’est sûr que ma volonté est de rester au club parce que c’est le club qui m’a tout apporté, que j’aime. Et si je peux rester là, ça serait la meilleure chose pour moi. Je ne me donne pas de limite, mais lorsque ce sera le moment, il va falloir arrêter. Après ce n’est pas une question que je me pose aujourd’hui. Je sais que le plus grand de ma carrière est dernière moi, mais pour l’instant je profite un maximum et on verra bien comment ça va se passer dans les années à venir » Steve Mandanda – Source : BeIN Sports (07/05/2021)