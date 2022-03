OM Mercato: L’agent de cette piste en défense s’exprime sur l’avenir de son joueur!

Avec le départ quasi acté de William Saliba et celui de Caleta-Car, Pablo Longoria a coché le nom d’un défenseur de Lyon pour la saison prochaine !

L’Olympique de Marseille a pu profiter ces derniers mois d’un William Saliba de très haut niveau. Malheureusement, le défenseur français n’a pas d’option d’achat dans son prêt et pourrait soit reparti à Arsenal, soit rejoindre un autre club.

En prévoyance, Pablo Longoria a tout de même fait signer Samuel Gigot dans les derniers instants du mercato d’hiver. Le défenseur français devrait rejoindre les Marseillais à la fin de la saison puisqu’il est prêté au Spartak Moscou depuis la fin du mois de janvier. Pour recréer une solidité défensive, Pablo Longoria tente de trouver des profils susceptible d’intéresser Jorge Sampaoli. Le président / directeur sportif marseillais aurait notamment coché le nom de Jason Denayer selon le Quotidien du Sport. L’international belge est en fin de contrat avec Lyon et ne devrait pas prolonger.

Les ambitions élevées de Denayer

Toujours selon le même média, le défenseur ne serait pas contre le fait de rester en Ligue 1, surtout si son temps de jeu est assuré. Il espère participer à la prochaine Coupe du Monde au Qatar avec la Belgique et aura donc besoin de régularité dans son temps de jeu. En revanche, ses exigences salariales auraient repoussé Lyon dans les négociations pour une prolongation.

Son agent a affirmé la volonté de son joueur de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine :

Il a l’ambition de jouer une finale de LDC– Prete

« Jason reste ouvert à une prolongation. Il est dans une situation confortable et a le luxe de pouvoir peser le pour et le contre afin de prendre la bonne décision. Depuis qu’il est petit, il a l’ambition de jouer une finale de Ligue des Champions. Pas un rêve, une ambition. C’est souvent en avril-mai que les clubs prennent des décisions importantes en vue de la saison suivante. Il entre dans les quatre ou cinq meilleures années de sa carrière et veut faire un choix purement sportif. Si c’était uniquement une question d’argent, il aurait déjà signé ailleurs. S’il doit quitter Lyon, il veut le faire comme il est arrivé : en tant que gentleman. Mais on veut éviter d’entrer dans un conflit. On veut éviter que la situation devienne explosive. Un joueur comme Memphis Depay était dans la même situation que Jason la saison dernière et il a continué à jouer. On peut également prendre l’exemple d’Ousmane Dembélé au Barça. Et, honnêtement, je pense que Lyon a besoin de Jason. » Jesse De Prete— Source: La dernière Heure (04/03/22)