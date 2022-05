Retrouvez le replay du dernier numéro de Débat Foot Marseille, avec Benjamin Courmes à la présentation avec notre consultant Jean-Charles De Bono et notre invité, Kevin Guedj. Ils sont sur le plateau pour débattre autour des thèmes du jour et répondre à vos questions dans la FAQ !

Au programme un gros débat mercato avec les dernières infos et rumeurs, l’avenir de Sampaoli et Saliba notamment, et le choc face à Rennes ce samedi