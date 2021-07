OM Mercato: Le frère de Konrad propose ses services ?

Pol Lirola est retourné dans son club, la Fiorentina, à l’issue de la saison. Pour l’instant, le poste de latéral est un réel besoin pour Pablo Longoria.

Pol Lirola n’est toujours pas un joueur de l‘Olympique de Marseille. Le poste de latéral droit est donc à pourvoir, comme l’a indiqué Pablo Longoria en conférence de presse. Ce mardi, lors de la présentation officielle de Konrad de la Fuente, un joueur évoluant dans ce secteur de jeu a fait une proposition surprenante. En effet, selon La Provence, le frère de l’Américain, présent hier après-midi, ancien élément de D3 espagnol, s’est proposé aux dirigeants marseillais. « Si le club cherche un latéral, je suis là ! », aurait-t-il lâché…

#Longoria : « Pour le moment, il faut recruter un latéral droit. On aimerait avoir Pol Lirola pour la saison prochaine. » #confOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 13, 2021

En conférence de presse, Pablo Longoria a évoqué les idées de Sampaoli pour la saison prochaine :

« Naturellement, depuis que Jorge Sampaoli est arrivé, on a commencé à projeter l’équipe de cette saison. On avait dit dans plusieurs conférences de presse que le vrai OM de Sampaoli commencera pendant la saison qui arrive. C’est une équipe versatile. Sampaoli a toujours été remarqué pour la versatilité de ses équipes. Lors de la construction de l’effectif, on doit s’adapter de la meilleure façon possible à l’engagement du coach et à la façon dont il veut jouer. Anticiper la façon dont il va jouer, ce n’est pas mon discours, c’est le discours du coach. Vous pourrez lui demander dès que vous aurez la possibilité de lui parler. Notre responsabilité, c’est surtout de recruter des joueurs pour donner au coach toutes les possibilités afin qu’il développe son idée de jeu. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (08/07/2021)