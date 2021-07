OM Mercato: Le Milan ne lâche pas Kamara ?

L’Olympique de Marseille pourrait se résoudre à vendre Boubacar Kamara, en fin de contrat en juin 2022.La première offre de Milan ayant été refusée, le club italien pourrait revenir à la charge, s’inquiétant de la concurrence dans ce dossier.

Cet été, l’Olympique de Marseille a perdu Florian Thauvin qui a décidé de rejoindre les Tigres de Monterrey librement. La même chose pourrait arriver avec Boubacar Kamara la saison prochaine puisqu’il ne lui reste qu’un an de contrat et que les discussions pour une prolongation ne semblent pas aboutir. Même si selon les informations de Alfredo Pedullà, le minot aurait reçu une nouvelle proposition de l’OM, lors de ces dernières 72 heures.

Plusieurs clubs se seraient intéressés à son profil, comme l’AS Monaco prêt à débourser 30 millions d’euros d’après La Marseillaise. Pour le moment, seul l’AC Milan aurait vraiment pris contact avec l’OM pour le récupérer. La presse italienne affirmait d’ailleurs qu’une offre de 12 millions d’euros aurait été formulée.

L’OM VEUT 20 MILLIONS D’EUROS POUR KAMARA

A LIRE : Kamara vers Monaco ? De Paula relancé ? et le stage au Portugal annulé pour cause de Covid… les 3 infos OM de ce mercredi

L’OM attendrait au moins 20 millions d’euros pour le minot. SportItalia n’exclut pas une seconde offre italienne dans les prochains jours, qui pourrait plus se rapprocher de ce qu’espèrent récupérer les Marseillais, afin de doubler la concurrence. Maldini, le directeur sportif de l’AC Milan apprécierait beaucoup le joueur et souhaiterait l’attirer afin de palier les départs de Kessié et Bennacer en janvier prochain, pour la CAN.

Kamara a fait le tour ?

En conférence de presse en Avril dernier, le défenseur ou milieu de terrain avait fait le point sur son avenir, il ouvrait clairement la porte à un départ. A un an de la fin de son contrat, il n’a toujours pas prolongé…

« Au vu de cette saison, on savait très bien qu’on n’allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant. Ce n’est pas la Ligue des champions qui me posera problème pour resigner ou pas, a-t-il indiqué. Je suis ici depuis tout petit. Cette sensation de partir je ne l’ai jamais ressentie. Mais je pense que je suis prêt à aller n’importe où avec ce que j’ai vécu à l’OM. » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (22/04/2021)