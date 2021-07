Pour l’instant, toutes les recrues de Pablo Longoria proviennent de l’étranger. Alors que le nom de Bouanga a été associé à l’OM, les Verts demanderaient trop d’argent…

Pablo Longoria multiplie les pistes dans différents secteurs de jeu. Alors que Cengiz Under s’est engagé avec l’Olympique de Marseille tout comme Konrad de la Fuente, le président espagnol lorgnerait encore sur un ailier, sachant que Florian Thauvin a quitté le club olympien pour rejoindre les Tigres, au Mexique. En effet, d’après les informations de Mohamed Toubache Ter, le board marseillais aurait pris des renseignements sur Denis Bouanga, élément offensif de l’AS Saint-Etienne et international gabonais.

L’ASSE réclame 20M€ ?

A LIRE : Mercato OM: Longoria vise deux jeunes défenseurs de Ligue 1 ?

Selon le 10 Sport, l’ASSE aurait fixé le prix pour son joueur acheté près de 5 millions d’euros. Les dirigeants stéphanois souhaiteraient 20 millions d’euros, pour laisser filer son ailier. Face à ces exigences, Pablo Longoria aurait décidé de ne pas donner suite…

Au cours d’une interview accordée à Parlons Sport, le joueur de 26 ans s’est exprimé sur son avenir :