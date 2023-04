OM Mercato: Le prix de cette piste en attaque fixé ?

Révélation de la saison en Ligue 1, Folarin Balogun enchaine les buts du côté du Stade de Reims. Appartenant à Arsenal, les Gunners aurait fixé son prix…

Ce samedi l’Equipe consacre un article à l’avenir de Balongun. L’attaquant de Reims est clairement une révélation de Ligue 1 cette saison, et son avenir reste incertain. Plusieurs clubs s’intéressent à lui mais ce dernier appartient à Arsenal. Un de ses proche a confié au quotidien sportif : « Son objectif est de confirmer et de continuer à progresser. Pour ça, il doit jouer, marquer des buts, se construire comme un top attaquant. Il ne peut pas retourner sur le banc à Arsenal ». Le buteur dispose d’un contrat jusqu’en 2025 qu’il ne compte pas prolonger, un départ cet été semble donc à l’ordre du jour !

Arsenal veut 30M d’euros

D’après le quotidien sportif, les Gunners voudrait pas moins de 30 millions d’euros pour son buteur. Alors que son nom est évoqué du coté de Monaco, Lille et Marseille, le joueur pourrait filer vers un autre championnat et une plus grosse écurie. « Ce sont de grands clubs », s’enthousiasme le même proche à l’Equipe sans confirmer ces pistes françaises. Mais, au vu du tarif exigé, il est peu probable de le voir rester en L1. Naples, en passe d’être champion d’Italie, l’AC Milan et l’Inter Milan apparaissent très intéressés. Tout comme le RB Leipzig… »