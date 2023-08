OM mercato: les détails financier du transfert de Malinovski révélés

Ruslan Malinovskyi quitte l’OM six mois après son arrivée. Le milieu de terrain est prêté au Genoa, pour une saison avec une option d’achat de 10 millions d’euros.

Ruslan Malinovskyi est arrivé durant le mercato d’hiver 2023, en provenance de l’Atalanta Bergame. Un recrutement motivé par le départ de Gerson à Flamengo et la longue blessure d’Harit. Mais en six mois à l’OM, l’international ukrainien ne s’est jamais imposé. Il n’a disputé que 23 matchs, toutes compétitions confondues, dont 16 titularisations, pour deux buts et une seule passe décisive. L’arrivée de Marcelino sur le banc de l’OM, en remplacement de Tudor a poussé le milieu de terrain loin de Marseille. L’Ukrainien n’était ni dans le groupe pour affronter le Panathinaïkós lors du 3e tour préliminaire, ni dans celui qui a affronté Reims et Metz en Ligue 1.

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗥𝘂𝘀𝗹𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗹𝗶𝗻𝗼𝘃𝘀𝗸𝘆𝗶 👊 L’international 🇺🇦 évoluera cette saison du côté du Genoa 🇮🇹, où il est prêté avec une option d’achat. pic.twitter.com/mW3V4EvnF2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 19, 2023

Un retour en Italie, une arrivée au Génoa

Le joueur a gardé une belle cote en Italie et plusieurs clubs s’intéressaient à lui dont la Lazio. Mais c’est le Genoa qui a convaincu Malinovskyi de rejoindre le club. Le joueur est arrivé à Gènes, hier soir et a passé sa visite médicale. L’OM a annoncé le départ de l’Ukrainien en début d’après-midi sur ses réseaux sociaux.

Arrivé en janvier, Ruslan Malinovski s’est engagé avec le Genoa en provenance de l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. L’Ukrainien de 30 ans ne sera resté qu’une demi-saison dans la cité phocéenne. https://t.co/hP57DUB8Wz pic.twitter.com/4MMfRhesiL — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 19, 2023

Un prêt d’un an avec option d’achat

L’Equipe affirme qu’il s’agit d’un prêt d’une saison avec une option d’achat non obligatoire estimée à 10 millions d’euros. Soit le montant que l’OM avait dépensé il y a six mois pour recruter Malinovskyi.