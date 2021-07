Pablo Longoria semble être sur tous les fronts sur ce mercato estival. Actuellement à Milan pour négocier le transfert de Pau Lopez et Under, le président de l’OM aurait pisté un joueur péruvien en fin de contrat.

Le secteur de jeu défensif devrait être une priorité pour l’Olympique de Marseille. Avec le probable départ de Caleta-Car, Kamara, Perrin, et l’attente autours du transfert de Balerdi, le club olympien va devoir recruter des défenseurs centraux. Alors que le nom de David Luiz est ressorti avec insistance ces dernières semaines, le Brésilien est toujours libre et ne s’est pas encore engagé avec l’OM. Ainsi, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli multiplient les pistes afin de se renforcer défensivement. Cette fois-ci, c’est un autre sud américain qui serait visé d’après le média péruvien Trome, Luis Abram, dont le contrat à Vélez arrive à échéance le 1er juillet prochain.

Abram plaît en Italie

A LIRE : Mercato OM : Et maintenant, Longoria vise une pépite portugaise ?

Alors que son nom est cité du côté de l’OM, l’international péruvien (28 sélections) plaît aussi à l’Inter Milan et au Celta Vigo. Luis Abram a l’avantage de bénéficier d’un passeport italien, de quoi faciliter son arrivée chez les champions de Serie A en titre. En tout cas, son profil aurait tapé dans l’oeil de Jorge Sampaoli…