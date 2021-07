OM Mercato: Longoria espère toujours des renforts offensifs ?

L’Olympique de Marseille réalise un marché des transferts très actif. Si huit joueurs sont déjà arrivés, Pablo Longoria va désormais devoir vendre ses éléments les plus bankables, comme Kamara ou Caleta-Car. Pourtant, le président espagnol serait toujours intéressé à l’idée de faire signer un renfort offensif…

En pleine refonte de l’effectif pour la saison prochaine, Pablo Longoria ne cesse d’activer des pistes sur toutes les lignes. Après avoir signé William Saliba et Luan Peres, en plus de l’arrivée définitive de Leonardo Balerdi, le président de l’Olympique de Marseille s’active désormais sur le secteur offensif. Outre les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson et Cengiz Under, Longoria ne serait pas contre l’arrivée d’un ailier supplémentaire selon L’Equipe, à condition de vendre.

Boga et Pavon toujours suivis

A LIRE : Mercato OM: Un nouveau club anglais se positionne pour Caleta-Car ?

Cristian Pavon serait bien une piste sérieuse, l’ailier de Boca Juniors plaît à Jorge Sampaoli. Toujours selon le quotidien sportif, l’Olympique de Marseille aurait formulé une proposition de contrat « généreuse » à l’égard de Jérémie Boga. Ce dernier verrait d’un bon oeil une arrivée dans le club de sa ville natale, il a d’ailleurs affirmé son souhait de quitter Sassuolo à un an de la fin de son contrat. Seul hic, l’écurie transalpine réclame au moins 20 millions d’euros…

« Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge mais on ne s’est pas mis d’accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier. S’il y a la possibilité de suivre le coach, pourquoi pas. Après, ça ne veut pas dire que je vais le suivre partout. Il faudra voir où il va, ce qu’il se passe en fin de saison. Je ne ferme aucune porte. » Jérémie Boga – source : L’Equipe (21/05/2021)

Pablo Longoria a confirmé en conférence de presse mardi dernier, le besoin de vendre .

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)