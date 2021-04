OM Mercato : Longoria prêt à forcer la main de la Fiorentina pour Lirola ?

Grand artisan de la victoire de l’Olympique de Marseille contre Lorient hier soir, Pol Lirola a inscrit un doublé décisif pour la course à l’Europe. Et son directeur sportif serait prêt à négocier son achat définitif selon le journal L’Équipe…

L’Olympique de Marseille est parvenu à se défaire du piège lorientais au Stade Vélodrome. D’abord mené 1-0, les marseillais ont réussi à retourner la situation pour s’imposer au bout du suspense grâce au second but de la partie de Pol Lirola. Une performance qui n’est pas restée anonyme. À l’issue de la rencontre, le latéral droit espagnol s’est exprimé au sujet de son avenir, et s’est montré enthousiaste à l’idée de rester à l’OM : « Je suis serein, je cherche à jouer au maximum tous les matchs pour convaincre l’OM que le club peut compter sur moi« .

Toutefois, son avenir ne dépend pas que de lui comme le rappelle le quotidien L’Équipe…

Longoria veut négocier à la baisse l’option d’achat de lirola ?

Selon les informations du journal L’Équipe, le directeur sportif de l’OM espèrerait diminuer le montant de 12 millions d’euros de l’option d’achat de Lirola en vue d’un transfert définitif. En effet Pablo Longoria trouverait le prix trop élevé compte tenu de la période actuelle. Lié avec la Fiorentina jusqu’en juin 2024, pas sûr toutefois que le club italien accepte les exigences de Longoria…