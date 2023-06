OM Mercato: Longoria se fait doubler par Lyon dans le dossier d’un jeune parisien…

Très attaché au recrutement de jeunes joueurs, Pablo Longoria n’a pas réussi a convaincre Mahamadou Diawara (18 ans), milieu offensif du PSG, de rejoindre l’OM….

Selon les informations de l’Equipe, l’OM suivait de près le jeune Mahamadou Diwara, milieu offensif de 18 ans du PSG. Ce dernier ne s’était vu proposé qu’un simple contrat de stagiaire, c’est donc Lyon qui en a profité d’après le journaliste Loic Tanzi.

Pablo Longoria a clairement pointé du les problèmes au centre de formation, il parle notamment de discipline. « La formation est quelque chose de très important. C’est un pilier d’identification du club. C’est un pilier au niveau économique et sportif. Ici à l’OM, c’est un problème, il faut l’analyser. Oui, il faut changer, on a pris des décisions fortes et on va continuer car je crois que c’est nécessaire. Il y a eu des erreurs de discipline, c’était inacceptable et même honteux. Dans la vie, sans discipline, c’est impossible de faire des choses. Puis il y a les infrastructures. On a un projet pour changer les choses. On doit renforcer les valeurs, le niveau. L’exigence sera plus grande. »

La formation ? Il y a eu des erreurs de discipline

Les infrastructures du centre de formation sont un projet

Le président a confié que des investissements sur les infrastructures vont intervenir. « Les infrastructures du centre de formation sont un projet. C’est nécessaire. Ta deuxième équipe, ton équipe féminine, 19 ans, ils jouent au Campus. Quand on a joué en Youth League, il faisait 50 degrés dans ce terrain. »