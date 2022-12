OM Mercato: Longoria s’exprime sur une piste au milieu de terrain

L’Olympique de Marseille serait sur la piste d’Azzedine Ounahi, véritable révélation de cette Coupe du Monde au Qatar. Le club olympien serait prêt a dépenser une somme conséquente afin de s’attacher les services du joueur…

D’après Di Marzio, l’OM pourrait dépenser 25 millions d’euros pour s’offrir Azzedine Ounahi. Surprenant, sachant que le club marseillais n’arrive toujours pas a tomber d’accord avec Flamengo concernant Gerson.

Le président de l’OM, Pablo Longoria s’est exprimé sur ce joueur :

« Est-ce que j’aime Ounahi ? C’est comme si tu me demandais si j’aimais Amrabat (rires). Il avait très bien joué contre nous, il a à la fois des capacités athlétiques et techniques. » Pablo Longoria— Source: L’équipe (24/12/22)

Le président du SCO a en effet confirmé une multitude d’intérêts pour son joueur. Il a dévoilé le plan qu’il souhaite mettre en place : un transfert dès cet hiver mais que le Marocain soit prêté à Angers pour y terminer la saison.

« On a des offres pour Azzedine Ounahi. Des approches de grands clubs et de clubs moyens. Ça vient de partout. Italie, Espagne, Angleterre, France. Notre souhait c’est de trouver un deal en Janvier, mais qu’il reste jusqu’à la fin de saison. » Saïd Chabane – Source : RTL

Je pense que cela devient impossible pour l’OM

Notre journaliste Nicolas Filhol donne son sentiment sur la possibilité de recruter le milieu de terrain du SCO Angers lors du mercato hivernal :

« Si on ne parle pas du prix, en terme de profil c’est un joueur qui pourrait me plaire. Il a vraiment explosé pendant cette coupe du Monde. Il a quand même joué 14 matchs avec Angers cette saison donc il s’est aussi installé dans cette équipe de Ligue 1. A 22 ans c’est quand même remarquable. Il est titulaire avec le Maroc et demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il propose de la technique, il sait porter le ballon, il peut faire beaucoup de choses. Mais en termes de notoriété et de zoom qu’il y a eu sur lui pendant le Mondial je pense que cela devient impossible pour l’OM. Angers va vouloir faire jackpot avec leurs deux joueurs marocains, lui c’est le plus jeune, c’est celui qu’ils vont vouloir vendre le plus cher, on parle de chiffres mirobolants en Angleterre, de 45 millions d’euros. Lille avait tenté de le recruter l’été dernier, mais Angers avait refusé leur offre de 7 millions d’euros. Donc autant vous dire que cela va coûter cher… » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (15/12/2022)