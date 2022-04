OM Mercato: Longoria s’intéresse à un jeune international français ?

Pablo Longoria s’active déjà pour le recrutement estival. Après le dossier Mohamed Ali-Cho, l’Espagnol s’intéresse de près à Isaak Touré, jeune défenseur du Havre…

Le prochain mercato se rapproche doucement. Après avoir déjà été très actif lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria commencerait déjà à observer plusieurs profils en vue de la saison prochaine. Cette saison, le président olympien est parvenu à reconstruire une équipe compétitive, actuellement deuxième du championnat et en quart de finale de Ligue Europa Conférence. Toutefois, nul doute qu’il cherche à améliorer certains points de l’effectif.

En effet, le profil jeune d’Isaak Touré (19 ans) plairait au président de l‘OM selon Foot Mercato. L’international français est en fin de contrat en 2023, et sa valeur marchande est estimée à 3 millions d’euros par tranfermarkt… Défenseur central de 2M04, il serait aussi pisté par Francfort…

Avec le probable départ d’Alvaro et la blessure de Balerdi, une arrivée d’un joueur à ce poste ne serait pas de trop pour l’équipe de Jorge Sampaoli… Titulaire en début de saison, Touré a perdu sa place à l’automne dernier mais reste malgré tout un talent tricolore qui ne manque pas de courtisants. Lyon était aussi sur le coup, tout comme onze autres écuries de Ligue 1, de quoi laisser le choix au natif de la région parisienne.

Info : l’OM fonce sur le colosse du Havre Isaak Touré. Le défenseur central international U19 tricolore qui fait 2m04 pour 99kg plait beaucoup à Pablo Longoria qui espère le signer rapidement. L’Eintracht Francfort qui est aussi sur le coup. #TeamOM https://t.co/goBT74iONT — Sébastien Denis (@sebnonda) April 30, 2022

Mohamed-Ali Cho ça chauffe

Le profil de Mohamed-Ali Cho est annoncé dans le viseur de l’OM depuis plusieurs semaines. À seulement 18 ans, il est une révélation de la Ligue 1 et attise déjà les convoitises de plusieurs équipes en Europe. Parmi elles, le Borussia Dortmund, qui a tenté de le recruter cet hiver. Mais aussi le Betis Séville et l’Eintracht Francfort sont venus aux renseignements. Selon RMC qui cite une source proche du dossier: « le dossier avance bien ». Le média précise que « l’OM et le SCO ne sont plus très loin d’un accord. La direction marseillaise a proposé pour le moment 12 millions d’euros (+ bonus), mais la direction angevine en voudrait au moins 15 millions. En revanche, le joueur, lui, ne s’est pas encore mis d’accord avec l’OM. » La question qui va se pose si cette arrivée se confirme est : qui va quitter l’OM cet été ? Milik, Dieng, Bakambu ?