OM Mercato : Longoria (toujours) sur les tablettes d’un attaquant passé par le Barça ?

Si le dossier menant à Gerard Deulofeu n’a pas été converti en arrivée lors du mercato hivernal, la presse italienne nous apprend que Pablo Longoria n’aurait pas pour autant abandonné cette piste…

Alors que le mercato d’hiver a vu l’arrivée de Cédric Bakambu renforcer le front de l’attaque marseillaise, des discussions auraient eu lieu entre les dirigeants de l’OM et ceux de l’Udinese au sujet de leur dribleur espagnol ; Gerard Deulofeu.

Si Pierpaolo Marino, directeur technique de l’Udinese, avait balayé d’un revers de main cette information, Gerard Deulofeu avait communiqué quelques jours plus tard sur ses intentions : « J’aime beaucoup l’Italie, j’ai vécu à Milan et maintenant je suis heureux à Udinese. Quand tu es heureux dans une ville tu vois tout plus beau ».

Mais selon la presse italienne, tout ne serait pas pour autant fini…

Longoria toujours à l’affût de Deulofeu ?

En effet selon les informations du quotidien La Gazzetta dello Sport, Pablo Longoria pourrait revenir sur le dossier lors du mercato d’été. De plus, toujours selon le média italien, un accord pourrait être trouvé pour moins de 25 millions d’euros, somme initiale qui était réclamée par les dirigeants de l’Udinese. Toutefois le principal intéressé privilégierait plutôt un retour en Espagne.