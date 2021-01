OM Mercato : Longoria veut tout changer cet été (même la grille des salaires avec trois tranches de joueurs)

« L’année zéro » dont parlait récemment André Villas-Boas il y a quelques semaines au moment d’évoquer sa prolongation de contrat et la saison prochaine, devrait bien avoir lieu. Dans les colonnes de l’Equipe, on apprend ainsi que Pablo Longoria y voit ainsi une opportunité de repartir d’un feuille blanche.

Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille va devoir faire des miracles cet été pour reconstruire en profondeur un effectif avec un des moyens très limités. André Villas Boas parlait lui-même une « année zéro » pour l’OM en évoquant la saison prochaine. Le coach portugais sera-t-il encore sur le banc de l’OM pour l’observer ? Rien n’est moins. Selon les informations du journal l’Equipe, il existe déjà un gros point de divergence entre Pablo Longoria et AVB : la gestion des fin de contrat de Florian Thauvin et Jordan Amavi. Alors que le coach olympien pousse à prolonger les deux cadres de son équipe, le directeur sportif espagnol, lui, y voit une opportunité de reconstruire un groupe en repartant d’une feuille blanche.

Vers un Salary cap à l’OM ?

Le quotidien sportif indique par ailleurs que Longoria souhaiterait mettre en place une nouvelle grille de salaire avec un « Salary Cap » et trois tranches de joueurs : Les stars avec des revenus autour de 2,7M€ net annuels , les joueurs intermédiaires entre 1,2 M€ et 1,5M€ et les pépites entre 600 000 et 800 000 euros.