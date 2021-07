OM Mercato: « Luan Peres, je ne l’ai jamais vu en difficulté défensivement »

Michel De Wolf, ancien défenseur de l’Olympique de Marseille s’est exprimé dans les colonnes de La Provence à propos de la nouvelle recrue Luan Peres. Il l’a notamment connu dans le championnat Belge, où a évolué le Brésilien à Bruges…

L’Olympique de Marseille a enregistré une nouvelle arrivée : celle de Luan Peres, défenseur central brésilien qui a évolué sous les ordres de Jorge Sampaoli dans le championnat brésilien.

Il est solide– De Wolf

L’ancien défenseur de l’OM, Michel De Wolf, a été interrogé par le journal La Provence à propos de cette nouvelle recrue. Selon ses dires, il pourrait être une très bonne recrue.

« Ses qualités, d’abord la technique, la relance, l’intelligence de jeu, de placement. Son jeu respirait l’intelligence. Sincèrement, je ne l’ai jamais vu en difficulté défensivement, il est solide aussi. Mais je reconnais qu’il est délicat de se faire une réelle opinion en Belgique où le FC Bruges domine la situation depuis quelques années et n’est donc jamais vraiment poussé dans ses retranchements. Néanmoins, j’ai souvenir de l’avoir vu en Ligue des Champions et il n’a pas connu de problème non plus » Michel De Wolf— Source: La Provence (17/07/21)

Sampaoli n’a pas toujours été tendre, mais c’était pour mon bien. Nous avons une excellente relation — Luan Peres

« Je suis très heureux, j’attendais ce moment. C’est un club énorme et je suis prêt à relever ce défi. C’est un club de traditions, avec une culture de la gagne, qui se bat pour gagner des titres. J’espère que je pourrai apporter ma pierre à l’édifice. Je vais toute donner sur le terrain. Je vais travailler dur pour être à la hauteur de ce défi, je sais que j’en suis capable. J’ai hâte de revêtir ce maillot. Sampaoli ? Je sais qu’il a confiance en moi, il sait ce que je peux apporter sur le terrain et connaît aussi mon tempérament hors du terrain. C’est très important. Il n’a pas toujours été tendre, mais c’était pour mon bien. Nous avons une excellente relation » Luan Peres — Source : Olympique de Marseille (15/07/21)

Il a heureusement un gros avantage, celui de connaitre et d’être bien connu de son entraineur — MOZER

« Il a parfois joué arrière gauche à Santos. Il apporte beaucoup par sa technique, mais le football brésilien, ce n’est pas la France, il risque d’être surpris. Il a heureusement un gros avantage, celui de connaitre et d’être bien connu de son entraineur, Jorge Sampaoli, qu’il a eu à Santos, puisque c’est lui qui l’a voulu à Marseille. C’est capital quand tu arrives dans un nouveau club, un nouveau championnat. Je reste donc attentif et j’espère qu’il va réussir, parce que, d’après ce que je sais, c’est un gentil garçon. Mais je ne peux pas être aussi affirmatif que Gerson » Carlos Mozer – Source : La Provence (17/07/21)