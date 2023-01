OM Mercato: Malinovskyi arrive à Marseille lundi !

Un accord serait déjà trouvé pour Ruslan Malinoskyi ! L’Olympique de Marseille serait en phase finale de négociation avec l’Atalanta pour l’arrivée de l’Ukrainien. Le joueur va arriver lundi à Marseille…

L’Olympique de Marseille a trouvé le remplaçant de Gerson ! Un accord aurait été trouvé avec Ruslan Malinovskyi. L’Atalanta et l’OM sont désormais d’accord d’après Fabrizio Romano, avec une offre de prêt et une option d’achat de 10 millions d’euros plus 3 de bonus. L’Ukrainien est attendu à Marseille demain afin de passer sa visite médicale.

Olympique Marseille have now sealed Ruslan Malinovskyi deal, done and also completed for €10m plus €3m add-ons fee. 🚨🔵🇺🇦 #OM

Big signing will be unveiled soon, been told Malinovskyi will be in Marseille on Monday to undergo medical tests and sign.

Here we go confirmed. pic.twitter.com/prN9ganMUY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2023