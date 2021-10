De retour de blessure, Arek Milik devrait s’installer petit à petit dans l’équipe titulaire de l’Olympique de Marseille. Annoncé sur le départ en début de mercato, il est finalement resté du côté du club marseillais…

Arrivé à l’OM en hiver dernier, Arek Milik a réalisé une belle deuxième partie de saison dernière. Malheureusement pour lui, il s’est blessé et a raté l’Euro avec son pays. Longtemps cité comme partant, le Polonais a continué son aventure sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Mais selon La Nazione, la Fiorentina aurait coché son nom pour le prochain mercato, afin de remplacer Dušan Vlahović qui arrive en fin de contrat à l’issue de la saison.

De retour, Milik se veut confiant pour la suite et a adressé un message pour les supporters :

« C’est bien d’être de retour sur le terrain, mais ce n’était pas suffisant pour gagner… Nous devons revenir pour nous battre davantage, nous devons revenir pour croire davantage en nous-mêmes et continuer à travailler pour que nos fans soient à nouveau heureux. A partir d’aujourd’hui, je ne ferai que ça pour recommencer à marquer et à gagner. Allez OM ! » Arek Milik – Source: twitter (05/10/21)

It’s nice to be back on the pitch, but it wasn’t enough to win … We have to go back to fight more, we have to go back to believe more in ourselves and keep working to make our fans happy again. From today I will do only this to get back to scoring and winning. Allez OM pic.twitter.com/GQr0D2kehQ

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) October 5, 2021