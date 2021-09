OM Mercato : Négociations relancées entre Almada et Atlanta ?

Le club américain était passé à deux doigts d’enrôler la pépite argentine l’été dernier mais le manque de temps pour finaliser son visa de travail l’en avait empêché. En revanche, l’Atlanta United ne baisse pas les bras et devrait revenir à la charge en janvier.

Depuis plus d’une semaine désormais, Amine Harit est Marseillais. Néanmoins, on a peut-être oublié que le premier choix de Pablo Longoria à ce poste, était sans doute Thiago Almada. Le jeune espoir du football argentin et mondial de 20 ans était pendant un temps une volonté marseillaise. En revanche, la somme réclamée par son club Vélez (15 millions hors bonus) avait découragé la direction de l’OM.

Mais il y avait aussi l’Atlanta United sur le coup. D’ailleurs, c’était bien le club américain qui reste en pôle position sur ce dossier. Et, il compte bien y rester. L’été dernier, Atlanta n’avait pu enrôler le milieu offensif qui plait tant à Jorge Sampaoli car le club n’avait pas eu le temps de boucler son visa de travail. Et, comme pressenti le mois dernier, le club américain compte bien revenir à la charge pour Almada.

Les contacts avec Almada vont reprendre prochainement – Fabrizio Romano

C’est le journaliste italien Fabrizio Romano qui a fait le point sur ce dossier, ce mardi après-midi, sur Twitter.

« Atlanta United envisage toujours de le recruter en janvier. Les contacts vont reprendre prochainement afin de finaliser l’accord pour la prochaine fenêtre de transfert. » Fabrizio Romano – Source : Twitter (07/09/2021)

La piste Almada en Europe très froide

La piste Almada à l’OM se refroidit donc plus que jamais. Désiré par l’entraîneur, la direction et même les supporters marseillais, le jeune argentin devrait même ne pas venir en Europe de sitôt car la rumeur l’amenant à l’Inter Milan a été balayée par Fabrizio Romano.