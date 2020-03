OM Mercato : « Niang et Michy c’est totalement l’opposé de ce que doit faire l’OM stratégiquement »

Extrait du dernier DFM de ce jeudi. Notre plateau revient sur les dernières rumeurs mercato et s’interroge sur l’intérêt de l’OM pour son ancien attaquant Michy Batshuayi…

Michy Batshuayi n’aura plus qu’un an de contrat en juin, et Chelsea serait ouvert à son départ définitif. Autre rumeur, un intérêt de l’OM pour l’attaquant du Stade Rennais Mbaye Niang. Pour Bylle (FreeCouch4fan), ces deux profils ne correspondent pas à ce que doit faire l’OM en termes de stratégie. Les deux joueurs vont coûter cher en transfert et salaire et leur revente est incertaine…

Benjamin Courmes et Mourad Aerts sont accompagnés aujourd’hui d’Emmanuel Barranguet (AFP Sports) et Byllel (Free Couch 4 Fans). Ensemble et pendant une heure, ils font le tour de l’actualité marseillaise des derniers jours.

Le sommaire :

Avant-Match : OM – Amiens

Les Paris FCM

Gros Débat : Le retour de Michy, bonne idée ? Le retour de Michy, bonne idée ?

Petit Débat : Capitaine Bouna Capitaine Bouna

Bon visionnage !