OM Mercato : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Strootman ?

Tandis que le milieu de terrain néerlandais Kevin Strootman a été prêté en janvier dernier au Genoa, le directeur sportif du club italien s’est montré au micro de DAZN plus qu’intéressé par son profil pour la saison prochaine…

Arrivé au Genoa en janvier sous forme de prêt sans option d’achat, Kevin Strootman semble s’épanouir dans le nord de l’Italie. Interrogé vendredi par Sky Sport, le milieu de terrain néerlandais a confirmé ce propos : « Ici, je me sens bien, nous avons une équipe solide et c’est pourquoi je peux bien faire. Je me sens bien ici à Gênes« . Et la direction du Genoa ne serait pas opposée à conserver Strootman la saison prochaine…

En effet, le directeur sportif de Genoa, Francesco Marroccu, a déclaré au micro de DAZN que l’idée de voir Kevin Strootman évoluer sous les couleurs du Genoa au-delà de cette fin de saison ne le laisserait pas insensible. Bien au contraire.

« Strootman ? C’est un champion qui ferait un tabac s’il restait au Genoa, mais c’est une situation complexe et prématurée. Nous allons parler à Marseille avec qui nous avons d’excellentes relations » Francesco Marroccu – source : DAZN (18/04/2021)