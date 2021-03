OM Mercato : Nouvelle révélation autour de l’avenir de Campos !

Le nom du portugais Luis Campos a souvent été entendu du côté de l’Olympique de Marseille. Et avec le poste vacant de directeur sportif au sein de l’organigramme marseillais, l’intérêt porté à ce dernier pourrait être logique. Interrogé par TeleRadioStereo, Campos a révélé des informations sur son avenir…

Le départ de Jacques-Henri Eyraud de la présidence de l’Olympique de Marseille a permis à Pablo Longoria de le succéder. Ce qui laisse néanmoins un poste vacant : celui du directeur sportif. Dans le même temps, le portugais Luis Campos est sans club. Un raccourci pour les uns, une bonne affaire pour les autres. Le sujet Campos divise. Mais le directeur sportif a révélé quelques éléments de réponse au média italien TeleRadioStereo…

Je reviendrai au football bien préparé à la fin de cette saison — campos

« Je passe beaucoup de temps à regarder les matches et les joueurs pour préparer mon prochain projet et travailler à l’amélioration de mon algorithme de repérage. Je travaille sur des applications basées sur l’étude du comportement des acteurs et des réseaux sociaux. J’aime beaucoup étudier la gestion de l’ego des footballeurs et la branche décisionnelle. Je reviendrai au football bien préparé à la fin de cette saison » Luis Campos – Source : TeleRadioStereo