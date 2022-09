OM Mercato : [OFFICIEL] Jordan Amavi est prêté à Getafe !

L’Olympique de Marseille a trouvé une porte de sortie Jordan Amavi. Le latéral gauche est prêté sans OA, Getafe a officialisé sa venue sur les réseaux sociaux.

Alors que son prêt du côté de l’Olympiakos a capoté à cause de la gourmandise de ses agents, Jordan Amavi a finalement trouvé un point de chute en Espagne, à Getafe.

Mis à l’écart par Sampaoli, qui ne lui faisait pas confiance, le latéral gauche avait admis ne pas avoir compris les raisons et estimait n’avoir eu aucune explication. Il était parti en prêt à Nice pour la seconde partie de la saison.

« La saison dernière, avant de me blesser, j’avais retrouvé un excellent niveau. Et puis il y a eu un changement de coach (Sampaoli à la place de Villas-Boas), je mets du temps à revenir à mon niveau mais je prolonge mon contrat (jusqu’en 2025). Au final, je ne joue pas. Je montrais de l’envie à l’entraînement. Mais c’était dur car je savais que je n’allais pas jouer. (Sur son départ en hiver) Je n’ai pas envie d’en dire plus. Ce n’est pas le moment de parler. On verra tout ça plus tard. Pour l’instant je suis prêté à Nice. Je veux que l’équipe soit performante. Faire une bonne deuxième partie de saison, il n’y a que ça qui importe » Jordan Amavi – Source : Nice-Matin (29/05/2022)