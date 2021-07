Pour l’instant, toutes les recrues de Pablo Longoria proviennent de l’étranger. A la Recherche d’éléments offensifs, l’Olympique de Marseille se serait renseigné sur un ailier de l’ASSE…

Pablo Longoria multiplie les pistes dans différents secteurs de jeu. Alors que Cengiz Under s’est engagé avec l’Olympique de Marseille ce dimanche, le président espagnol lorgnerait encore sur un ailier, sachant que Florian Thauvin a quitté le club olympien pour rejoindre les Tigres, au Mexique. En effet, d’après les informations de Mohamed Toubache Ter, le board marseillais aurait pris des renseignements sur Denis Bouanga, élément offensif de l’AS Saint-Etienne et international gabonais.

J’aimerais disputer la LDC– Bouanga

Au cours d’une interview accordée à Parlons Sport, le joueur de 26 ans s’est exprimé sur son avenir :

« Je n’ai pas de chemin en tête. J’essaye de faire mon trou petit à petit et d’être un nouveau joueur chaque saison. Je veux toujours être meilleur. Je ne me fixe pas d’objectif même si, comme tout joueur, j’aimerais disputer un jour la Ligue des Champions. Je sais que ça passe par le travail. J’ai vraiment hâte de retrouver les supporters dans le Chaudron. Je l’ai dit en début de saison, je trouve ça très dur de jouer à huis-clos. Ma source de motivation, c’est les supporters. Après, il fallait s’adapter et peut-être que j’ai réussi à le faire trop tardivement cette saison. Pour moi, on joue avec les supporters ou rien d’autre, tout simplement. Je me sens bien à Saint-Etienne. Jusqu’à cette période de COVID, tout allait bien » Denis Bouanga— source: Parlons Sport (04/07/21)