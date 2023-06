OM Mercato: Payet est clair concernant son avenir !

Dimitri Payet a connu une saison difficile à l’OM sous les ordres d’Igor Tudor. Malgré les récents propos de Longoria le concernant, le Réunionnais est clair concernant son avenir…

Pablo Longoria a évoqué l’avenir de Dimitri Payet l’OM, cela sera lié au choix du prochain coach. « Payet a 1 an en plus dans son contrat. On a parlé de ça en voyant son ambition. Je crois qu’il faut bien analyser le tout et voir ça avec le coach qui va arriver. C’est une conversation des deux côtés. Mais avec les conversations que nous avons eu avec les différents. »

L’avenir de Payet doit être discuté en consensus avec le nouveau coach

Le président en profite pour faire passer un message sur la priorité au collectif et pas au cas individuels. « L’avenir de Payet doit être discuté en consensus avec le nouveau coach. C’est un assemblage, un groupe de 21/22 joueurs qui doit avoir un fonctionnement collectif. L’individuel ça ne marchera plus. On ne peut pas manquer d’humilité en disant que nous n’avons pas commis des erreurs. Il y a des choses importantes : les principes d’autorité de l’entraîneur, c’est quelque chose qui n’est pas négociable. On respecte cela et ça doit tenir dans le temps. Donner l’autorité aux joueurs ce n’est jamais une bonne question. Il faut une gestion collective, c’est très basique, important dans la gestion d’un effectif. »

J’ai encore des objectifs– Payet

Malgré tout, Dimitri Payet souhaite remporter un trophée avec l’OM avant de tirer sa révérence, comme il l’a déclaré dans les colonnes de France Football :

« On ne m’a rien promis dans un club où je me suis toujours battu pour avoir du temps de jeu. Cette année a été compliquée, certes. Mais, à mon âge, j’ai encore appris. Je ne louperai pas ma sortie. Cette année a été exceptionnelle émotionnellement avec les supporters et, pourtant, c’est la saison où j’ai le moins joué. Je veux partir par la grande porte, et même à 36 ans, j’ai encore des objectifs qui me tiennent en éveil. Je me dis que je ne peux pas m’arrêter tant que je n’ai pas gagné quelque chose avec ce club. » Dimitri Payet— Source: France Football (10/06/23)